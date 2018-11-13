Мэй заявила о завершении переговоров по Brexit

Лондон, , 03:39 — REGNUM Переговоры Лондона и Брюсселя по выходу Великобритании из ЕС находятся на «завершающей стадии», заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в своем выступлении на банкете лорда-мэра Сити.

При этом Мэй заявила, что не пойдет на «сделку любой ценой». Она подчеркнула, что для Великобритании важно сохранить контроль за своими законами и границами, а также защитить рабочие места граждан.

Ранее, 11 ноября, представители Евросоюза на переговорах по Brexit отвергли ключевое предложение Терезы Мэй. По данным газеты Sunday Times, ЕС считают, что контролировать предложенные Мэй решения можно только в рамках Европейского суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство Терезы Мэй сдает позиции на переговорах с Брюсселем по Brexit. По его словам, с каждым днем ситуация вокруг выхода Великобритании из состава ЕС становится все более невыгодной для Лондона.

Читайте ранее в этом сюжете: Джонсон заявил о «капитуляции» Мэй по Brexit