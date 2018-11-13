Вторник, 13 Ноября 2018 года
03:37:22 МСК

В Израиле заявили о 10 пострадавших от ракет ХАМАС

Политика

Один человек находится в тяжелом состоянии

Иерусалим, 13 ноября 2018, 02:26 — REGNUM  Десять человек пострадали в результате ракетного обстрела Израиля со стороны Палестины, сообщает Reuters.

По данным израильских врачей, один пострадавший (израильский военный) находится в тяжелом состоянии. Ракетные удары были нанесены палестинским движением ХАМАС.

Напомним, в ходе очередного обострения между Израилем и Палестиной из сектора Газа, как утверждают израильские военные, было запущено более 300 ракет. В ответ израильтяне атаковали палестинскую территорию.

Читайте подробнее: В секторе Газа израильские ВВС и армия атаковали более 70 объектов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в результате атаки в центре Газы разрушена гостиница «Амаль», подведомственная МВД Палестины. О пострадавших не сообщалось.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС Израиля разрушили здание в центре Газы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить