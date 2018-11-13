В Израиле заявили о 10 пострадавших от ракет ХАМАС

Иерусалим, , 02:26 — REGNUM Десять человек пострадали в результате ракетного обстрела Израиля со стороны Палестины, сообщает Reuters.

По данным израильских врачей, один пострадавший (израильский военный) находится в тяжелом состоянии. Ракетные удары были нанесены палестинским движением ХАМАС.

Напомним, в ходе очередного обострения между Израилем и Палестиной из сектора Газа, как утверждают израильские военные, было запущено более 300 ракет. В ответ израильтяне атаковали палестинскую территорию.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в результате атаки в центре Газы разрушена гостиница «Амаль», подведомственная МВД Палестины. О пострадавших не сообщалось.

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