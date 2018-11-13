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ВВС Израиля разрушили здание в центре Газы

Политика

Удар нанесен по гостинице

Рамалла , 13 ноября 2018, 02:06 — REGNUM  Здание гостиницы «Амаль» в центре сектора Газа разрушено ударом ВВС Израиля, сообщает палестинское Maan News Agency.

Удар нанесен 12 ноября. Здание принадлежит министерству внутренних дел Палестины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 ноября произошло очередное обострение на палестино-израильской границе. Израильская армия заявила о пуске более 300 ракет членами палестинского движения ХАМАС.

Израильтяне заявляли, что перехватили часть ракет, а затем нанесли удары по 70 объектам Газы. Против палестинцев была задействована не только авиация, но и танки.

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль заявил о 300 ракетах, запущенных из Газы

Читайте развитие сюжета: В Израиле заявили о 10 пострадавших от ракет ХАМАС

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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