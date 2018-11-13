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На базе РФ в Таджикистане ввели усиленный режим

Политика

После сообщений о готовящемся теракте

Душанбе, 13 ноября 2018, 01:50 — REGNUM  Усиленный режим работы введен в Таджикистане на российской военной базе, со ссылкой на командование базы передает радиостанция «Эхо Москвы».

Уточняется, что это сделано после сообщений о задержании планировавших нападение террористов. На данный момент не получено официального уведомления со стороны спецслужб Таджикистана или властей этой страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 ноября стало известно, что в Таджикистане планировался теракт. Арестованы 12 человек членов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые планировали взрыв на военной базе РФ.

Читайте подробнее: Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотели взорвать российскую военную базу в Таджикистане

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