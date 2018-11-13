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В Белом доме объяснили, почему Трамп не поздоровался с Порошенко

Политика

«Трамп кого ему надо замечает»

Москва, 13 ноября 2018, 00:13 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп не заметил президента Украины Петра Порошенко на церемонии в Париже. Такую версию Белого дома пересказал 12 ноября американский журналист Дмитрий Саймс в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Что касается Порошенко — у него была неприятная ситуация в Париже, когда президент Трамп его предпочел не узнать. Мне было сказано в Белом доме, что Трамп действительно его не заметил, что это не было специальное оскорбление. Но Трамп кого ему надо замечает. Он тоже сфокусирован на тех людях, тех лидерах, которые с его точки зрения являются приоритетными для Соединенных Штатов. Не секрет, что Трамп поддерживает Украину, что его администрация поддерживает Украину, но с эмоциональной точки зрения ни Порошенко, ни Украина не имеют для Трампа того приоритета, который они имели для президента [Барака] Обамы. Это большая разница», — сказал Саймс.

Торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны собрали в Париже 90 мировых лидеров. Дональд Трамп немного опоздал на церемонию, и когда он здоровался с главами государств, стоявший поблизости и пристально смотревший на президента США Порошенко не был удостоен рукопожатия.

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