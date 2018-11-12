Молдавия «осудила» выборы в ДНР и ЛНР

Кишинёв, , 23:53 — REGNUM Молдавия «осуждает» проведение 11 ноября выборов в Донецкой народной республике и Луганской народной республике. Как заявили в молдавском МИД, Кишинев «твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ», передает ИА REGNUM.

Молдавские власти «присоединяются к США, странам ЕС, Канаде и тем государствам-членам ООН, которые осудили» проведение выборов в ДНР и ЛНР, потому что «они противоречат законодательству Украины и подрывают реализацию Минских договоренностей».

Власти Молдавии призвали все стороны к полной реализации достигнутых в Минске договоренностей о прекращении огня и отводе тяжелых вооружений от линии соприкосновения.