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Молдавия «осудила» выборы в ДНР и ЛНР

Политика

Кишинев «твердо поддержал территориальную целостность и суверенитет» Украины

Кишинёв, 12 ноября 2018, 23:53 — REGNUM  Молдавия «осуждает» проведение 11 ноября выборов в Донецкой народной республике и Луганской народной республике. Как заявили в молдавском МИД, Кишинев «твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ», передает ИА REGNUM.

Молдавские власти «присоединяются к США, странам ЕС, Канаде и тем государствам-членам ООН, которые осудили» проведение выборов в ДНР и ЛНР, потому что «они противоречат законодательству Украины и подрывают реализацию Минских договоренностей».

Власти Молдавии призвали все стороны к полной реализации достигнутых в Минске договоренностей о прекращении огня и отводе тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

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Госстроительство и политическая жизнь в ДНР и ЛНР
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