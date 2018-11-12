СМИ: Минобороны построит возле Ростова-на-Дону военную авиабазу

Ростов-на-Дону, , 23:45 — REGNUM В Ростовской области у хутора Морской Чулек российское военное ведомство планирует создать новый военный аэродром, сообщает 12 ноября интернет-портал «Дон24» со ссылкой на официальный сайт госзакупок.

По информации портала, новую авиабазу построят в нескольких десятках километров от границы с Украиной в районе хутора Морской Чулек в Неклиновском районе.

По официальным данным, на осуществление этих работ уже выделено 100 млн рублей. В числе прочих элементов авиабазы указывается учебный командный пункт авиагруппы войсковой части.

Цели создания нового аэродрома не разъясняются. Причинами создания новой авиабазы может быть как обострение внешнеполитической обстановки в акватории Азовского моря, так и сокращение количества действующих аэродромов в предыдущие годы с более чем двухсот до 75.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Украины не только осуществляется откровенно антироссийская политика и пропаганда, но и декларируется стремление вступить в блок НАТО.

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