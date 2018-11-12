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Арестованные военные Эфиопии предстали перед судом

Политика

Задержанным было отказано в освобождении

Аддис-Абеба, 12 ноября 2018, 23:48 — REGNUM  Военные и чиновники, арестованные властями Эфиопии, предстали перед судом в Аддис-Абебе, 12 ноября передает агентство Reuters.

36 представителям спецслужб и полиции Эфиопии и 26 должностным лицам государственной металлургической компании было отказано в освобождении. Суд дал следствию две недели на расследование обстоятельств преступлений всех обвиняемых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 ноября в Эфиопии были задержаны более 60 военных, чиновников и бизнесменов. Арестованных обвиняют в коррупции, пытках и убийствах заключенных и в причастности к покушению на премьер-министра Абия Ахмеда.

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