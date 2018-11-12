Ливийский командир Хафтар прибыл на саммит в Палермо

Палермо, Италия, , 23:46 — REGNUM Главнокомандующий «Ливийской национальной армии», фактический руководитель Восточной Ливии Халифа Хафтар прибыл на саммит в итальянский город Палермо, 12 ноября передает агентство Reuters.

Глава ЛНА уже встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Ожидается, что его переговоры с представителями ООН и «официально признанного» правительства Триполи должны состояться на следующий день.

Саммит в Палермо, организованный правительством Италии под эгидой ООН, является попыткой «помирить» конкурирующие силы в Ливии и наметить возможность проведения выборов в африканской стране.

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