Армения, ОДКБ, война и невойна

Сергей Шакарянц, , 10:23 — REGNUM

Вся Армения знает, что возникли щекотливые проблемы с военно-политическим блоком ОДКБ СНГ, и знает из-за чего и из-за кого. Советник Никола Пашиняна, кого СМИ подозревали в «совете» — «немедленно арестовать генерала Хачатурова», давно не у дел. Это — некто Арсен Харатян, «советовавший» премьер-министру (который уже не премьер-министр, а — «врио») по внешней политике. Поговаривают, что отправился к своей супружнице в Тбилиси, которая работает неважно кем в посольстве Армении в Грузии. Судя по распространённым в соцсетях фотографиям, сей А. Харатян крайне дружен с небезызвестным и неоднозначным Алексеем Венедиктовым из «Эха Москвы». Во всяком случае, под одной из совместных фото с Венедиктовым лично г-н Харатян оставил комментарий: «Когда в гостях как дома — Алексей Венедиктов…». Кто у кого гостил «как дома» — Венедиктов у Харатяна или Харатян у Венедиктова — не суть важно. Так это или не так, — т. е. в действительности ли Харатян давал провокационный «совет», время покажет. Или сам Пашинян во всём публично признается — кто подсказал или кто приказал. А сейчас в Армении искусственно поднимают ажиотаж — и зачастую видно, что это за круги, которые и не скрывают, что им выгоден ажиотаж. Казалось бы, что непонятного в том, что в руководстве ОДКБ, «получив ожоги» от Армении, получив явную попытку «кинуть» международный авторитет этого военного блока, больше не хотят связываться со вздорной властью республики? В этом году в Ереване планировалось проведение сессии Парламентской ассамблеи ОДКБ СНГ. Но оно не было проведено, и официальный Ереван молча проглотил горькую микстуру. Потому что представитель России Леонид Калашников жёстко «поставил на место» администрацию Пашиняна — а с кем нам работать в Ереване, если вы распустили парламент?

«В Армении парламент, скорее всего, всё равно будет исполнять обязанности до новых выборов. Но если обстановка будет складываться так, как сейчас, то с кем нам проводить Парламентскую ассамблею? С исполняющими обязанности депутатами? Это нелогично, неправильно», — заявил Калашников 15 октября журналистам. Ну и в чём не прав этот россиянин? Роспуск парламента означал, что в Армении больше нет легитимного парламента и легитимных депутатов. Точка. Да, но и правительство-то распущено. Остались только «врио». До формирования нового правительства — да, члены кабинета министров, все эти «врио», по Конституции исполняют свои обязанности. Но не более того. Такое «временное» правительство — это больше «для внутреннего пользования», чем для легитимного задействования на внешней арене. И если в Ереване ещё остались сколько-нибудь серьёзные деятели в политической сфере, не утратившие рассудка, то они просто обязаны согласиться с логичностью действий и заявлений со стороны блока ОДКБ СНГ и его Парламентской ассамблеи. Но кому-то в Армении и сейчас обязательно нужно «заполитизировать» вполне разумные опасения глав государств — членов ОДКБ. Толчок был — это известно, вечером в четверг 8 ноября руководители стран ОДКБ, собравшиеся в Астане, решили, что следующим генеральным секретарем станет представитель Белоруссии. Таким образом, Армения досрочно утратила своего представителя на этом посту. Но окончательное персональное решение по этому поводу примут 6 декабря. Сейчас из-за этой «близости» даты окончательного решения по генсеку ОДКБ предумышленно увязывают с тем, что Пашинян принял решение о выборах, назначив их на 9 декабря. Но после решений по выборам Армения решила «поиграть» на нервах у ОДКБ и, по крайней мере, в СМИ активно пропагандировалась идея о том, что, мол, Ереван уже предложил нового кандидата на пост генсека блока. СМИ писали, с упоминанием заявлений МИД Армении, что Ереван намерен сохранить за собой эту международную должность. Имя кандидата также называлось — это экс-министр обороны (но почему-то — именно одного конкретного периода, довольно кратковременного) генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян.

Но ведь нам совершенно неизвестно, как шли дискуссии по этому вопросу, как отстаивала Армения своё право возглавлять ОДКБ и после отставки Хачатурова. Почему отставки? Потому что, как в конце концов призналось МИД Армении, оказывается, не было и нет никакого права на «отзыв назад» своего представителя на посту генсека блока. Но вот ещё новость, которую «жуют», «прожёвывают» и пытаются преподнести армянским гражданам с выгодного конкретным силам угла зрения — как передавало РИА «Новости», президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов предложить три кандидатуры на пост генерального секретаря ОДКБ, если Минску перейдёт право назначения главы организации. «Что касается назначения руководителя аппарата ОДКБ… Естественно, вариантов (на саммите ОДКБ в Астане — прим.) было масса, это не значит, что мы ущемили Армению, что кто-то там победил, кто-то проиграл», — заявил Лукашенко во время встречи с послом Азербайджана в республике Латифом Гандиловым. Президент Белоруссии отметил, что правительство Армении должно «просто разобраться с ситуацией». «Они возглавляют ЕАЭС и ОДКБ, очень большая нагрузка на страну, которая находится на переходном периоде. Справится ли Армения? Если она разберётся и даст нам ответ, это будет буквально днями, можно сказать, в Питере мы встретимся, тогда мы примем решение», — заявил Лукашенко. Он напомнил, что следующая страна после Армении в ОДКБ по алфавиту — Белоруссия. «Мы должны быть готовы к тому, чтобы предложить свою кандидатуру. У меня на сегодня три кандидатуры, которые я могу предложить на должность генсека ОДКБ», — добавил Лукашенко.

И вот глава партии «Анрапетутюн» («Республика») Арам Завенович Саркисян (вынуждены указать и отчество, потому что в Армении есть ещё один политик Арам Саркисян — Арам Гаспарович, лидер Демпартии Армении — прим.), чьим соратником в политике и был в начале двухтысячных годов Вагаршак Арутюнян, вдруг начинает «комментировать». Он говорит, что вроде ОДКБ плохо поступила с нами, чуть ли не «кинула» нас. И приводит очень нелогичный и не соответствующий ситуации пример: если бы наш представитель заболел или умер, или если бы его мы перевели на повышение, то опять сказали бы, что времени не остаётся на работу? Но разве «арест» и «заболел» — это одинаковые статусы? Ни при болезни или смерти нашего представителя, ни при его повышении у партнёров по ОДКБ никаких претензий быть не могло. Просто Араму З. Саркисяну надо понять, что ОДКБ никогда не потерпит арест своего генсека лидером, пришедшим к власти не совсем привычным способом, особенно если это всё-таки было по инструкции американского посла. Просто лидеры других стран-членов ОДКБ уже знают ну хотя бы предвыборную программу блока «Елк» («Выбор») и дали ей свои оценки. Да, застрельщиками в противодействии нашей власти, почему-то стремящейся к тому, чтобы именно Россия и так далее «считались с изменившейся ситуацией» и «менялись» бы «под Пашиняна». Что-то мы не слышали, чтобы «новые» власти Армении требовали бы этого и от ЕС, и от США. И от НАТО, в конце концов. Казахстанский президент Нурсултан Назарбаев мог бы иначе выразить свою мысль, Лукашенко — сказать нечто другое, однако суть вопроса от этого не изменилась бы. Арам З. Саркисян путает порядок вещей, а в конце 2018 года это уже плохо. Жаль… Революционеры Армении — пока вы сами собой восхищались и постоянно прятались за слово «народ», мир менялся — не вы определяете главное направление развития мира и глобальной геополитики. И это вам, «революционной власти», следует приспосабливаться к калейдоскопическим изменениям в мире, а не требовать от той же России, или — от соседнего Ирана, чтобы «из-за вас» гиганты Евразии «приспасабливались» бы к пигмею Евразии. Тем паче что тандем Иран-Россия при явной, хотя порой невидимой поддержке со стороны Китая, ведёт схватку с США и их союзниками. Причём повсеместно — в том числе и в Закавказье. Или это надо кабинету Пашиняна «в телескоп» показать-доказать, самим революционерам не видно ничего? Если не видно — то пора бы революционерам по статье «профнепригодность» вообще уйти с политической арены современной Армении. А если видно, но тем не менее продолжают «гнуть своё» — то тогда самое время перед внеочередными выборами признаться народу Армении, чьими марионетками, каких именно внерегиональных сил являются Пашинян и его сторонники.

Напомним: у Ирана статус при ПА ОДКБ пока не определён, хотя переговоры о предоставлении Тегерану статуса страны-наблюдателя при ПА ОДКБ ведутся. Китай же взаимодействует с ОДКБ «через» взаимодействие с Россией и другими посредством Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). ОДКБ и ШОС зарегистрированы в ООН в качестве важных региональных структур. И это — не шутки. Ещё 2 декабря 2004 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о предоставлении ОДКБ СНГ статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. И тоже 2 декабря 2004 г. на 65-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята Резолюция А/RES/59/48 (пункт 151 повестки дня) «Предоставление Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее», на основании которой ШОС получила право участвовать в сессиях и работе Генассамблеи в качестве наблюдателя. Образно выражаясь, «ревком» Армении много чего может о себе воображать, но статусы ОДКБ СНГ и ШОС в рамках ООН, пусть только при Генассамблее ООН, а не при Совбезе ООН — это серьёзно, и не на год-два. А, как видим, статусы логично продолжают действовать уже 14 лет. Власть Пашиняна, к примеру, продержится столько же — 14 лет? Мы хотим напомнить «ревкому» Армении — даже длительное время не признававшийся миром и — сам не признававший «старый мир», бывший СССР рано или поздно, но признал примат международных норм и само международное сообщество. 18 сентября 1934 г. СССР стал членом Лиги Наций (ЛН) и занял постоянное место в её Совете. Дальнейшее исключение СССР из ЛН произошло 14 декабря 1939 г. во Дворце Наций, штаб-квартире Лиги в Женеве (Швейцария), исключительно из-за советско-финской воны.

А теперь вопрос — почему, однако, никто в Ереване не считается с тем, что достоверные сведения о том, что реально происходило и происходит в Армении, главы стран-членов ОДКБ СНГ (да и не только они…) черпают вовсе не из пустых заявлений Пашиняна или кого-то иного из «ревкома», а по своим особым, параллельным и иным каналам? Уж во всяком случае, высшая власть в Иране, России и Китае, грубо говоря, «чихать и то не хочет» на голословные заявления из Еревана. Ибо — воздастся-то «по делам вашим», как утверждает Священное писание. А не по словам. Все, кому надо, уже давным-давно поняли, «откуда ручки-ножки» росли и растут у событий в Армении. Все, кому надо, столь же давно «прорентгенили» всех, кого на первые планы вынесла уличная пена «революционной эйфории масс». И логика размышлений проста. Ну, а что, если завтра (!) произойдёт в Ереване ещё одна «революция»? И новая «революционная власть» вдруг захочет, допустим, проверить биографию генерал-лейтенанта Вагаршака Арутюняна, и будет это объяснять фразой Пашиняна «ситуация изменилась»? Кто-то нам возразит — нет таких страниц в биографии одного из бывших министров обороны Армении. И ошибётся. Есть. После известного теракта в Национальном собрании страны 27 октября 1999 г. автор данных строк лично наблюдал непонятное выдвижение армейских грузовиков по Еревану по улице Аршакуняц в сторону проспекта Баграмяна, т. е. в направлении резиденции президента и Национального собрания. Понятно, что солдаты и офицеры армии Армении (в том случае — именно армии…) не действовали по наитию или собственной инициативе. Армянскую общественность особо не ставили в известность о вторжении в мирный Ереван собственной армии. Кто видел это с этажей Дома печати в армянской столице — тот видел, а кто не видел — мог и вообще не узнать. Судя по скорой отставке министра обороны Армении того времени, т. е. как раз генерал-лейтенанта Арутюняна, армия исполняла его приказ, но его приказ не был согласован с верховным главкомом Армении того периода — т. е. президентом Робертом Кочаряном. Ну, отставка — и отставка, никто тогда особо генерал-лейтенанта «не привлекал». А 23 мюля 2002 г. экс-министр обороны и вступил в партию Арама Завеновича, т. е. «Анрапетутюн» («Республика»), с первых дней вставшей в жёсткую оппозицию правящей Республиканской партии Армении и лично президенту Р. Кочаряну.

Так кто ж сегодня в Ереване готов дать 100%-е гарантии хотя бы лидерам стран-членов СНГ, что через некоторое время в Армении к власти не придут «другие революционеры», которые тоже объявят, что «ситуация изменилась»? И затребуют к себе — допустим, генсека ОДКБ Вагаршака Арутюняна для участия в уголовном деле по вопросу о незаконном вводе войск в Ереван глубоким вечером 27 октября 1999 г. В итоге же подобного развития событий Армения в энный раз будет пренебрегать Уставом ОДКБ СНГ. А в этом документе же всё, что надо — прописано. И страна-член блока не имеет права действовать по собственному хотению только потому, что «ситуация изменилась». Даже если предположить, что, как отмечали некоторые исследователи и авторы, в Уставе ОДКБ нечётко прописан механизм действий при досрочном прекращении работы генсека (будь то отзыв, тяжёлая болезнь, смерть и т.п.), то, извините — вопрос точно не к Секретариату ОДКБ, а к тем, кто предумышленно создаёт щекотливые и тяжёлые предпосылки с целью явно вызвать кризис внутри блока, а то и — в той или иной мере навредить международному авторитету и статусу ОДКБ СНГ. Тот, кто этого не хочет видеть — извините, просто кем-то ангажирован, не более того. А то, с каким трудом той же России (понятно, что во взаимодействии с Арменией) в своё время удалось преодолеть «оппозицию» Белоруссии и Казахстана по вопросу и назначении Юрия Хачатурова генсеком ОДКБ, известно вполне достоверно. Новая власть Армении сама (или по чьей-то подсказке) обтёрла ноги об эти обстоятельства. И винить в возникшей коллизии в связи с ОДКБ врио премьера Армении Пашиняну или кому-то иному из его правительственного и политического окружения — допустим, Россию, Белоруссию или Казахстан, не следует. Сами поставили «грабли» — сами на них и наткнулись. Естественно, «грабли дали по носу». А мы напомним — о военно-политических пристрастиях пашиняновского блока «Елк» («Выход») или же его партии «Гражданский договор», как и партии Арама Завеновича Саркисяна, в иных столицах, «кому надо», всё известно. И в этих столицах, в том числе и иранском Тегеране, провинциально-трепетная лживость «ревкома» Армении не прошла и не пройдёт.

И вот — последний свежий пример. В ответ на соответствующий запрос ресурса на запрос PanARMENIAN.Net в министерстве обороны Армении ответили, что республика действительно обсуждает приобретение шведских истребителей JAS-39 Grippen. Отмечается, что с целью создания многофункциональных ВВС также обсуждается вопрос о «приобретении истребителей производства других стран». Минобороны Армении сейчас себя так непринуждённо «невинно» демонстрирует, словно бы хочет сказать миру, что нынешнее руководство МО Армении «не в курсе» — кто чью технику приобретает, становится рано или поздно «клиентом» ВПК той страны, от которой что-то приобретает. А затем — и вся страна становится «клиентом» той или иной внешней силы. Ибо торговля вооружениями — ой какой серьёзный фактор мировой геополитики! Хотим в связи с этим напомнить, что российская газета «Коммерсант» в июне 2018 г. сообщила, что в арсенале Армении до 2024 г. якобы может появиться истребитель Су-30СМ. В Ереване планируется приобрести не менее 1 эскадрильи — 12 самолётов, сообщали тогда российские и армянские СМИ. Остаётся, без иных вопросов, просто выразить надежду, что концерн SAAB (Швеция) при схожести подходов сторон любезно согласится продать Армении свои истребители Grippen по, так сказать, «заводской цене», а не будет пытаться нажиться на небогатой закавказской стране…

Далее. Вот ещё похабный примерчик «наивных армянских» политиков. С 10 ноября стало известно, что в предстоящих парламентских выборах примет участие новый блок «Менк» («Мы»), в который входят партии «Анрапетутюн» (Арама Саркисяна) и «Свободные демократы» Хачатура Кокобеляна. Вторая партия — по сути, ещё одна из «реинкарнаций» некогда правящей партии «Армянское общенациональное движение» (АОД), к тому же к её созданию «приложила руки» экс-посол США в Армении, известная «революционерка» Мари Йованович, ныне «работающая» в Киеве (с 23 августа 2016 г.). А вот когда она «революционизировала» Армению, то по её «хотению» в стране закрывались и открывались аж госучреждения. До Армении мисс Йованович усердно «революционизировала» также Киргизию. Предысторию политической биографии Арама З. Саркисяна и Кокобеляна не стоит мусолить. Но ясно, что их сближает — «хозяева» всё те же, видимо. По словам Кокобеляна, они претендуют стать главной оппозицией для властей и уверены, что своими идеями и действиями привнесут новое в деле развития страны. Кокобелян также уверен, что в Армении сложилась ситуация, когда народ может выбрать как власть, так и оппозицию. По словам же Саркисяна, они понимают, что после революции в парламенте большинство возьмёт та сила, которая осуществила «бархатную революцию», однако вряд ли это значимое событие будет иметь цену, если на политическом Олимпе будет властвовать лишь одна сила — «Гражданский договор» Пашиняна. Саркисян также заявил, что эти две партии являются сторонниками западных ценностей и модели западного правления, однако «это не означает, что они против России». Что ж, заявления Арама З. Саркисяна и Кокобеляна означают, соответственно, что лидеры указанных двух партий точно считают свой народ «стадом баранов», к тому же больных повальной амнезией. И — вопрос: а вообще, кто им сказал, что самым главным вопросом для рядового избирателя Армении станет то, что они [эти партии — прим.] «против России» или нет? Может, самое время этим проамериканским партиям поведать армянскому народу, а они против или не против Ирана и углубления армяно-иранских отношений, от которых в структуре безопасности Армении зависело и зависит крайне многое? Мы уж не говорим об экономическом значении, в частности, значении Ирана для энергосферы Армении…

Скажем больше — уверены, что если б Юрий Хачатуров занимал некую должность в НАТО, ни один Пашинян не посмел бы его арестовывать так, как арестовывали Хачатурова летом 2018 г. Так что политическая конъюнктура действий Пашиняна против Хачатурова абсолютно всем в ОДКБ была ясна. Пашиняну поручили «навесить пощёчину» блоку ОДКБ — и он пытался это сделать. Но в итоге «офицерская вдова сама себя высекла». И, честно говоря, на месте армянской общественности следовало бы не поднимать ажиотажности и не вестись на провокационные призывы и комментарии, а — обратить внимание на то, что белорусский президент Лукашенко свои заявления о том, что «это не значит, что мы ущемили Армению, что кто-то там победил, кто-то проиграл», сделал не абы как. А — во время общения с послом Азербайджана в Минске Латифом Гандиловым. Намёк ли это властям Армении, или просто Лукашенко решил публично пооткровенничать именно с азербайджанским дипломатом — мы все вскоре узнаем, до первой декады декабря осталось мало времени. Пока видно, что «ревком» Армении явно перестарался и сработал против национальных интересов страны. А генсек у блока ОДКБ СНГ рано или поздно будет — и военные стран-участниц блока постараются, чтобы генсек не представлял страну с не устаканившейся внутренней стабильностью. Время такое — не ровён час, весь мир окажется на грани между войной и невойной.