Ереван сменил посла в Казахстане и Киргизии

Ереван, , 23:15 — REGNUM Указом президента Армении Армена Саркисяна, Ара Саакян отозван с поста Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Казахстане и Киргизии, сообщает пресс-служба президента Армении.

Другим указом президента новым послом Армении в Казахстане и Киргизии (резиденция в Астане) назначен Гагик Галачян, который возглавлял департамент Европы МИД Армении.

Ара Саакян работал на должности посла в Казахстане с 2013 года. Саакян был одним из тех послов, которые получили свои должности при правлении Сержа Саргсяна, исходя из внутриполитической целесообразности.

За последнее время новые власти Армении начали активно менять тех послов, которые были назначены на свои должности при прежних властях для отправки в политическую ссылку.