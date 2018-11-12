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Президент Габона пошел на поправку после инсульта

Политика

«Учреждения Республики функционируют в строгом соответствии с конституцией»

Либревиль, 12 ноября 2018, 23:45 — REGNUM  Президент Габона Али Бонго Ондимба пошел на поправку — согласно заявлению офиса президента, здоровье главы государства практически восстановилось после инсульта, перенесенного в прошлом месяце, 12 ноября передает агентство Reuters.

«Состояние здоровья президента Республики, Его Превосходительства господина Али Бонго Ондимбы значительно улучшилось… Президент Республики находится в процессе восстановления всех своих физических способностей», — сообщил журналистам представитель президента Габона Айк Нгуони.

По словам представителя президента, Ондимба «продолжает выполнять свои обязанности» и «учреждения Республики функционируют в строгом соответствии с конституцией».

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