Президент Габона пошел на поправку после инсульта

Либревиль, , 23:45 — REGNUM Президент Габона Али Бонго Ондимба пошел на поправку — согласно заявлению офиса президента, здоровье главы государства практически восстановилось после инсульта, перенесенного в прошлом месяце, 12 ноября передает агентство Reuters.

«Состояние здоровья президента Республики, Его Превосходительства господина Али Бонго Ондимбы значительно улучшилось… Президент Республики находится в процессе восстановления всех своих физических способностей», — сообщил журналистам представитель президента Габона Айк Нгуони.

По словам представителя президента, Ондимба «продолжает выполнять свои обязанности» и «учреждения Республики функционируют в строгом соответствии с конституцией».

Читайте также: Президент Габона: Пересчета голосов не будет!