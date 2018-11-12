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Украина и США готовят сеанс групповой борьбы с «Северным потоком — 2»

Политика

Газопровод трепещет в ужасе

Киев, 12 ноября 2018, 22:51 — REGNUM  Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри решили вместе противостоять строительству газопровода «Северный поток — 2», сообщает 12 ноября пресс-служба украинского МИД.

Уточняется, что это грозное заявление было сделано по итогам встречи двух министров в Киеве, на которой они в один голос сообщили окружающим, что «Северный поток-2» подрывает энергетическую безопасность и стабильность всей Европы.

Пресс-служба сообщает, что прежде чем общаться с Климкиным, Перри допустил к себе президента Украины Петра Порошенко.

При этом глава украинского государства рассказывал высокому гостю об успехах совместных с США проектов в ядерной энергетике и о покупке Украиной американского угля.

Отмечается, что Порошенко особо подчеркнул значимость сотрудничества Украины и США в деле укрепления энергетической безопасности.

«В ходе встречи было объявлено о начале украинского-американского стратегического энергетического диалога, который будет способствовать более тесному сотрудничеству причастных государственных учреждений и компаний», — указано в сообщении пресс-службы МИД Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» оставит Киев без российских платежей за транзит газа, а США помешает продавать европейским потребителям свой более дорогой сжиженный газ.

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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