Проблема Каталонии: Конституцию надо реформировать

Мадрид, , 22:39 — REGNUM Конституционная реформа, включающая изменение статуса Каталонии, до сих пор является решением, которое может объединить каталонцев и испанцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного GAD3 для издания La Vanguardia. Почти 70% респондентов по всей Испании выступили за изменение Конституции, которое бы закрепило новый статус региона с четким разграничением полномочий государства и местных властей. В Каталонии сторонников реформы главного закона примерно столько же (69,9% на фоне 68,8% по стране).

При этом особенно важно, подчеркивает La Vanguardia, что внесение изменений в Конституцию поддерживают люди самых разных политических взглядов: больше 60% представителей правоцентристской Народной партии (PP), свыше 75% членов Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) и центристской партии «Граждане», больше 80% сторонников левой платформы Unidos Podemos. Таким образом, это решение может прекратить раздоры между партиями. Однако нужно, чтобы взгляды на проведение реформы оказались схожими, а это уже другой вопрос.

Альтернативным решением каталонского вопроса могла бы стать новая система финансирования: этот вариант поддерживают больше половины испанцев и свыше двух третей жителей Каталонии. Против него высказываются лишь сторонники Народной партии. Напротив, проведение референдума о независимости одобряют 66% каталонцев, но не более 41% всех жителей Испании (37%, если исключить Каталонию). У этой меры много противников, в том числе 51% членов PSOE.

Взгляды каталонцев и испанцев также разошлись при голосовании за лучшее правительство для урегулирования конфликта. Действующее социалистическое правительство Педро Санчеса сочли наиболее компетентным и те, и другие, однако среди испанцев за него высказались 38% (против 29%, поддержавших предыдущий кабинет Рахоя), а среди каталонцев — 59% (сторонниками прежней власти оказались всего 10%). При этом 49% опрошенных испанцев выступают за повторное применение 155-й статьи Конституции к текущей ситуации в Каталонии, однако в самом регионе с ними согласны лишь 23%, а почти 74% против.

58% испанцев сходятся в том, что в ходе каталонских событий 2017 года «имело место насилие», и это оправдывает обвинение в мятеже. Что касается каталонцев, то почти треть из них разделяет это мнение, в то время как 63% категорически отрицают случаи принуждения в борьбе за независимость.

Предварительное тюремное заключение, которому год назад подверглись лидеры сепаратистов, считают «адекватной мерой» больше 52% испанцев и лишь 30% жителей Каталонии. И в то время как свыше 64% опрошенных каталонцев выступают против содержания в тюрьме главных сторонников независимости региона, по всей Испании их поддерживают только 40%.

Наконец, почти 60% испанцев не верят в то, что подсудимые каталонские политики-сепаратисты получат помилование после вынесения приговора. Само это решение поддерживают только 30% опрошенных. Вместо этого большинство (правда, незначительное — 48% против 45%) считает более вероятным выход каталонцев из тюрьмы на Рождество, то есть еще до суда. В Каталонии такой исход поддерживают почти 72% жителей.