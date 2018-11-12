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Лукашенко: договоренности с Ильхамом Алиевым — это святое

Политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 12 ноября провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Белоруссии Латифом Гандиловым

Лукашенко: договоренности с Ильхамом Алиевым — это святое
Иллюстрация:  president.gov.by

Минск, 12 ноября 2018, 22:27 — REGNUM  «Наши договоренности с Ильхамом Алиевым — это святое, мы договорились, что будем их исполнять». Об этом сегодня, 12 ноября, на встрече с послом Азербайджана в Белоруссии заявил Александр Лукашенко.

«Вы должны знать, что мы для вас друзья и всегда готовы пойти навстречу. Закрытых тем с Азербайджаном у Беларуси нет», — цитирует Лукашенко официальный сайт президент Белоруссии.

Основным поводом для встречи с дипломатом глава государства назвал предстоящий визит в Белоруссию Ильхама Алиева.

«У нас есть о чем поговорить, есть масса вопросов. Хотя должен сказать, что фундамент наших отношений набирает прочность», — сказал Лукашенко.

Он обратил внимание, что с начала года белорусско-азербайджанский товарооборот увеличился более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Это очень хороший прирост, вряд ли есть такой с другими государствами», — заметил Лукашенко.

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Внешняя политика Белоруссии
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