Пакистан освободил двоих главарей движения «Талибан» *

Исламабад, , 22:42 — REGNUM Пакистан выпустил на свободу двоих высокопоставленных представителей радикального исламистского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 12 ноября передает агентство Associated Press.

По информации источников Reuters, на свободу вышли Абдул Самад Сани, глава Центробанка правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до вторжения США в Афганистан, а также полевой командир исламистов, известный как Салахуддин.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября власти Афганистана выпустили на свободу одного из основателей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — муллу Абдул Гани Барадара.

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