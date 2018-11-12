Прокуратура Эфиопии раскрыла заговор и покушение на премьер-министра

Аддис-Абеба, , 21:57 — REGNUM Генеральный прокурор Эфиопии Берхану Цегайе сообщил, что среди задержанных ранее военных находятся представители «высшего руководства агентства национальной безопасности», организовавшие покушение на премьер-министра Абия Ахмеда, 12 ноября передает агентство Reuters.

Покушение на Ахмеда было произведено в июне, террористы устроили взрыв на предвыборном митинге в Аддис-Абебе, в результате которого погибли двое человек, ранения получили члены кабинета министров.

В сентября по обвинению в покушении были арестованы пятеро человек — представители «Фронта освобождения Оромо». По версии прокуратуры, арестованные являлись только «слепыми исполнителями» — на самом деле за терактом стояли высокопоставленные спецслужбисты.

«Полученные нами доказательства показывают, что высшее руководство агентства национальной безопасности поручило Оромо провести атаку. Они хотели, чтобы премьер-министр — Оромо — был убит представителями Оромо. Это создало бы впечатление, что он не принят народом Оромо», — заявил генпрокурор Эфиопии на пресс-конференции в Аддис-Абебе.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед является первым представителем народа Оромо на посту главы эфиопского правительства. После вступления на пост он провел широкую амнистию для «Фронта освобождения Оромо».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 12 ноября, власти Эфиопии арестовали более 60 военных и чиновников, обвиняемых в нарушении прав человека (пытках, изнасилованиях и убийствах заключенных) и коррупции.

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