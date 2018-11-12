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ЛНР: Мы ожидали, что Киев выполнит Минские соглашения

Политика

Но вместо этого Украина продолжала обстреливать республики

Луганск, 12 ноября 2018, 21:42 — REGNUM  Выборы в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) не противоречат Минским соглашениям, заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева, сообщает 12 ноября «Луганский информационный центр».

По ее словам, в 2015 году обе республики приняли решение не проводить местные выборы, ожидая, что Украина начнет выполнять Минские соглашения. Однако никаких конструктивных шагов со стороны Киева не было, и Запад об этом цинично умалчивает.

Напомним, выборы главы и депутатов парламента ДНР и ЛНР состоялись 11 ноября. Явка в ЛНР составила 77%, главой республики стал Леонид Пасечник, действующий врио главы ЛНР. Он набрал 68,3% голосов.

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Минские соглашения и их выполнение
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