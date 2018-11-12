ЛНР: Мы ожидали, что Киев выполнит Минские соглашения

Луганск, , 21:42 — REGNUM Выборы в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) не противоречат Минским соглашениям, заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева, сообщает 12 ноября «Луганский информационный центр».

По ее словам, в 2015 году обе республики приняли решение не проводить местные выборы, ожидая, что Украина начнет выполнять Минские соглашения. Однако никаких конструктивных шагов со стороны Киева не было, и Запад об этом цинично умалчивает.

Напомним, выборы главы и депутатов парламента ДНР и ЛНР состоялись 11 ноября. Явка в ЛНР составила 77%, главой республики стал Леонид Пасечник, действующий врио главы ЛНР. Он набрал 68,3% голосов.