Stratfor: США не помогут Украине на Азовском море. География не позволит

Вашингтон, , 21:09 — REGNUM Украина не может надеяться на американскую помощь в акватории Азовского моря, сообщает 12 ноября аналитический ресурс Stratfor, близкий к разведывательным структурам США.

По мнению авторов материала, Вашингтон понимает озабоченность Украины «российской милитаризацией Азовского моря», но констатирует ряд факторов, затрудняющих американскую поддержку неутомимых киевских борцов с «москальской ордой».

Во-первых, Россия создала в Азовском море многократное военно-техническое превосходство, которое можно в любой момент еще более усилить за счет сил Черноморского флота. По утверждению ресурса, в Азовском море Россия имеет порядка 40 кораблей и катеров в то время как во всех военно-морских силах Украины числится 66 судов и кораблей, техническое состояние которых лишь усугубляет грустную для Киева картину.

«Украинские пограничные корабли, базирующиеся в Мариуполе и Бердянске, старые. Переброска других кораблей из Одессы выглядит проблематично», — сетует автор материала, вероятно учитывая и тот факт, что два патрульных катера, проданные США недавно Украине, находятся в столь же почтенном возрасте, за что и были списаны своими предыдущими хозяевами.

Во-вторых, недавно построенный Крымский мост дает России возможность в любой момент до какой угодно степени активизировать контроль всех судов, проходящих через Керченский пролив.

В итоге анализа обстановки на Азовском море авторы Stratfor признают, что единственной надеждой Украины является помощь США. При этом подчеркивается, что Вашингтон не только не имеет юридических прав на отправку своих кораблей в Азовское море, но и не располагает реальной возможностью сделать это.

Как сообщало ИА REGNUM, обострение противостояния в акватории Азовского моря регулярно заявляется Киевом как перспектива организовать дополнительные поводы для расширения антироссийских санкций США и их сателлитов в Европе.

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