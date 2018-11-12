«У Порошенко избиратель не на Украине» — Железняк

Москва, , 21:18 — REGNUM Избиратель президента Петра Порошенко находится не на Украине, заявил 12 ноября член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия») в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Он считает, что Порошенко ездил в Париж к тем, от кого надеется получить следующий президентский срок.

«У него же избиратель не на Украине. Мы понимаем, что и он, и так называемая украинская элита ищет поддержки не у своих избирателей. Ищет поддержки у тех, кто в 2014 году все это безобразие и устроил на Украине. Поэтому он и такой печальный, поэтому пытается сделать хорошую мину при плохой игре, потому что понимает — ситуация поджимает», — сказал он.

Напомним, 11 ноября в Париже состоялась торжественная церемония по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.