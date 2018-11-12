«Третью мировую никто не переживет» — Железняк

Москва, , 21:16 — REGNUM Новую мировую войну никто не переживет, заявил 12 ноября член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия») в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Он прокомментировал торжественную церемонию в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, на которую приехали мировые лидеры.

«Что всех этих людей собрало в Париже? Это события, трагические для всего человечества. Во многом это серьезное предзнаменование в ситуации той напряженности, которая есть сейчас. Если Первую мировую войну человечество пережило с огромным количеством драматических и катастрофических последствий, Вторую мировую — огромной кровью, в том числе с десятками миллионов жертв только наших сограждан, то Третью мировую, конечно, никто не переживет», — сказал он.

Железняк считает, что «любые необоснованные и безответственные поползновения в сторону войны должны пресекаться».

«И это касается как действий Америки, так и действий Украины, которая пытается сохранять напряженность на линии соприкосновения с Донбассом, вместо того чтобы сесть за стол переговоров и определить, как жить дальше», — добавил депутат.

Напомним, на памятную церемонию в честь столетия окончания Первой мировой войны в Париже прибыли руководители из 90 стран, в том числе президент России Владимир Путин.

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