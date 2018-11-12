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Песков: Путин в Париже переговорил с Нетаньяху

Политика

Разговор длился около 15 минут

Песков: Путин в Париже переговорил с Нетаньяху
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

Москва, 12 ноября 2018, 20:38 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин в Париже провел краткую беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам главы пресс-службы Кремля, российский лидер около 10−15 минут отдельно говорил с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху. Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений.

Напомним, что Нетаньяху планировал провести в Париже встречу с Путиным, однако французская сторона настоятельно рекомендовала этого не делать, так как мировые лидеры были приглашены во Францию на памятные мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны, а не для проведения двусторонних переговоров.

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Отношения Израиля и России
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