Власти РФ отметили, что в Париже не зачитывали письмо русского солдата

Москва, , 20:03 — REGNUM Российские власти обратили внимание, что в Париже на памятной церемонии по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны не зачитали писем русских солдат. Об этом сегодня, 12 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что на торжественной церемонии у Триумфальной арки восемь французских выпускников зачитывали свидетельства очевидцев перемирия на Западном фронте 11 ноября 1918 года.

Среди фрагментов прозвучали записи французского, британского, американского и немецкого военнослужащих, а также китайского рабочего и французской девушки.

Песков напомнил, что на Западном фронте сражался Русский экспедиционный корпус, который насчитывал до 20 тыс. человек.

«История Первой мировой войны в контексте судьбы нашей страны — это очень сложная и полная противоречий история», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что российские власти относятся с уважением к решению властей Франции зачитать на церемонии те свидетельства очевидцев, которые в итоге были зачитаны.

Песков выразил уверенность, что в Париже помнят о подвигах русских солдат.

«Они в том числе защищали французов, защищали Францию, поэтому об этом во Франции помнят. Это мы знаем», — сказал он.

Справедливости ради стоит отметить, что Русский экспедиционный корпус был расформирован в конце 1917 года после Октябрьской революции в России. Однако те, кто решил продолжит сражаться на стороне Антанты, сформировал Русский легион чести, который участвовал в боях на Западном фронте вплоть до окончания войны.