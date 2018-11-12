Ответственность за теракт в центре Кабула взяло ИГИЛ*

Кабул, , 19:36 — REGNUM Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла ответственность за атаку смертника в центре Кабула, 12 ноября передает агентство Reuters.

Как сообщало, ранее 12 ноября террорист взорвал бомбу на полицейском посту в центре афганской столицы, в непосредственной близости от правительственных зданий и президентского дворца.

По официальной информации, в результате теракта погибли шесть человек, десять человек получили ранения.

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