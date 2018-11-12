Китай не будет отказываться от сотрудничества с нефтяными компаниями Ирана

Пекин, , 19:05 — REGNUM 9 ноября китайская государственная компания CNPC (China National Petroleum Corporation) распространила заявление о том, что она не намерена выходить из проектов разработки нефтяных месторождений на территории Ирана. По словам заместителя управляющего CNPC Ху Киджуна, «наше основное сотрудничество с Ираном — это инвестиции в добычу. Объем добываемой нефти окупает сделанные инвестиции».

CNPC вошла на иранский рынок в 2004 году — тогда она приобрела 75% акций в разработке месторождения MIS. Через несколько лет компания вложила несколько миллиардов долларов в развитие иранского блока «Северный Азадеган», суточная добыча на котором в настоящее время составляет 80 тысяч баррелей в сутки.

Если исходить из буквального понимания текста антииранских санкций, введенных США 5 ноября этого года, претензии к CNPC предъявить достаточно сложно, ведь формально она не участвует в покупке иранской нефти, а покупка акций состоялась значительно раньше введения санкций. В данном случае США оказались в двойственной ситуации, поскольку дискриминационные меры в отношении ведущей нефтяной компании Китая, если они будут предприняты, могут привести к отказу Китая от покупки американской нефти. Политические амбиции далеко не всегда способны противостоять экономическим реалиям.