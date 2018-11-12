Итоги расследования инцидента с ОЯТ на американской АЭС

Вашингтон, , 19:02 — REGNUM 11 октября Комиссия по ядерному регулированию (NRC) США, предваряя свой официальный доклад, опубликовала предварительные выводы об инциденте 3 августа 2018 года при работе с контейнером с облучённым топливом на окончательно остановленной АЭС San Onofre.

В ходе инцидента 3 августа на протяжении примерно 20 минут существовала угроза падения контейнера с высоты порядка 18 футов (5,5 метров).

Блоки №№2/3 АЭС San Onofre были окончательно остановлены в июне 2013 года и находятся на стадии вывода из эксплуатации. Один из первых этапов вывода — выгрузка облучённого топлива из бассейнов выдержки и помещение их в сухие хранилища. Инцидент произошел при загрузке контейнера с ОЯТ (облученное ядерное топливо) в хранилище UMAX, построенное компанией Holtec. В ходе работ 3 августа 2018 года по загрузке очередного контейнера из-за ошибки при его строповке возникла угроза падения контейнера с высоты порядка 5,5 метров. Оба работника, непосредственно производившие операцию, были новичками, не имевшими опыта аналогичных операций в прошлом. Старшие работники, отвечавшие за операцию, отошли в угол площадки с пониженным фоном, отстоящей от загружаемого контейнера примерно на 50 метров. Визуально они не имели возможности наблюдать за происходившим. Средств коммуникации между работниками предусмотрено не было, камер наблюдения также не было. Не имелось также никаких предупредительных средств сигнализации о том, что загрузка контейнера происходит с ошибкой.

Падения контейнера удалось избежать, в конечном итоге он был поставлен на место. В шахте хранилища, в которую был загружен контейнер, визуально наблюдаются незначительные механические повреждения защитного кольца и его клиньев. Проверить состояние загруженного контейнера на данный момент невозможно. После инцидента работы по перегрузке топливных сборок из бассейнов выдержки в сухое хранилище ОЯТ были остановлены. Система мониторинга состояния контейнеров в хранилище UMAX будет смонтирована только в 2020 году — должны быть установлены системы наблюдения, датчики, сигнализирующие об отклонениях при загрузке, и так далее.

NRC США подвергла резкой критике компанию Southern California Edison, владевшую АЭС San Onofre, а теперь проводящую работы по выводу ее из эксплуатации: «Инцидент произошёл вследствие неадекватной подготовки, контроля и наблюдения».

Отметим, что инцидент произошел в хранилище, в котором ранее уже были размещены более 1000 тепловыделяющих сборок с ОЯТ. В том случае, если бы падение очередного контейнера не удалось в конечном итоге предотвратить, последствия могли быть крайне тяжелыми. Произошедшее говорит не только о недочетах компании Southern California Edison, но и о явных проблемах с организацией контроля при ведении работ на объектах, представляющих ядерную и радиационную опасность.