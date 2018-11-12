Россия и Сербия готовятся к предстоящему визиту Путина

Белград, , 18:53 — REGNUM 10 ноября в Белграде прошло очередное заседание российско-сербского межправительственного комитета по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, на котором впервые в качестве сопредседателя выступил вице-премьер России Юрий Борисов.

Конкретные документы подписаны не были, но прошли переговоры, предваряющие предстоящий в январе 2019 года государственный визит Владимира Путина в Сербию. Юрий Борисов считает, что высока вероятность того, что в ходе этого визита могут быть подписаны соглашения по участию Сербии в проекте продолжения второй нитки магистрального газопровода «Турецкий поток». В этом случае маршрут может выглядеть следующим образом: Болгария — Сербия — Венгрия — Австрия (газовый хаб «Баумгартен»). Кроме того, Россия и Сербия начинают прорабатывать проект строительства в Сербии нового подземного хранилища газа емкостью порядка 1 млрд кубометров, но подробной информации по этому поводу пока нет.

Юрий Борисов считает весьма вероятным и подписание в январе соглашения о сотрудничестве в области мирного атома в интересах медицинских исследований и медицинской диагностики. В этом случае появятся хорошие шансы на локализацию соответствующих технологий на территории Сербии, что станет очередным этапом расширения сферы научно-технического влияния России.

С учетом темпов строительства «Турецкого потока» вопросы о его продолжении по территории Европы становятся всё более актуальными. Постараемся и в дальнейшем внимательно отслеживать развитие событий.