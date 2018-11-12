Депутат Госдумы раскритиковал конкурс по выбору сити-менеджера Астрахани

Астрахань, , 18:44 — REGNUM Депутат Госдумы РФ и бывший кандидат на пост главы администрации Астрахани Олег Шеин назвал модель выбора сити-менеджера «порочной». 11 ноября на своей странице в Facebook он опубликовал видеообращение, в котором прокомментировал своё участие в конкурсе.

«Любой может с моими предложениями ознакомиться, поскольку я их разместил в публичном пространстве. Нас было шесть человек, кто заявился в качестве кандидатов на должность сити-менеджера. Из этих шестерых — точнее, пятерых, потому что один фактически снял свою кандидатуру — трое заявили программу. И все те трое, кто публично опубликовал программу, специальной комиссией не были допущены к выдвижению на последующее голосование в городской думе…

Во вторник городская дума будет рассматривать две фамилии… Я не имею никакой отрицательной рефлексии по отношению к этим двум кандидатам, но ни один из них свою программу не публиковал. И ни я, ни вы, ни один из полумиллиона горожан понятия не имеет, как и депутаты городской думы в том числе, что же, собственно, хотят делать с городом те два кандидата, кто до конкурса оказался допущен», — заявил Шеин.

Астраханский политик снова высказался за возврат прямых выборов мэра. По его мнению, собеседование комиссии с кандидатами один-на-один, при котором присутствовать не могут ни горожане, ни пресса, ни другие кандидаты, является неправильным. При этом он подчеркнул, что речь не идёт о конкретных кандидатах, один из которых станет сити-менеджером. Изменить Шеин предлагает саму систему назначения мэра.

«Я думаю, такое управление ни одного астраханца устраивать не может, и если так выстраивается административная работа — безотносительно кандидата, — то мы понимаем, что такая модель сама по себе является порочной», считает депутат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Олег Полумордвинов, занимавший пост мэра Астрахани с 2015 года, ушёл в отставку по собственному желанию. Желающих занять его место оказалось шесть. 8 ноября специальная комиссия рассмотрела программы развития города от исполняющего обязанности руководителя агентства по регулированию контрактной системы в сфере закупок по Астраханской области Андрея Бодаговского, предпринимателя Данилы Ивашковича, исполняющего обязанности областного министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Радика Харисова, депутата облдумы Тимофея Щербакова и депутата Госдумы РФ Олега Шеина. Ещё один кандидат — депутат облдумы Ринат Уталиев — на заседание не явился. Два кандидата, один из которых будет назначен сити-менеджером по итогам открытого голосования депутатов гордумы, были названы 9 ноября. Ими стали Андрей Бодаговский и Радик Харисов.

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