Кремль констатирует, что войну в Афганистане Вашингтон проиграл

Москва, , 18:43 — REGNUM Войну в Афганистане США и их сателлиты фактически проиграли, заявил 12 ноября спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов по итогам переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прошедшими ранее в Москве.

По мнению Кабулова, присутствие США и НАТО в Афганистане не только не решает проблему терроризма, но и усиливает ее.

Спецпредставитель президента России уточнил, что за 17 лет военного присутствия США в Афганистане территория, контролируемая талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), увеличилась до 60%, а мирный процесс даже не начинался.

Замир Кабулов подчеркнул, что США должны уступить урегулирование в Афганистане государствам, находящимся в том же регионе, что и охваченная нескончаемой войной страна.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в Москве прошли переговоры по ситуации в Афганистане, в которых участвовали не только представители 12 стран, но и политические посланцы движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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