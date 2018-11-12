Киев не выполняет международные соглашения, утверждённые Совбезом ООН?

Москва, , 17:53 — REGNUM Ответственность за ситуацию на Донбассе лежит не на России, а на Киеве, потому что он развязал на своей территории гражданскую войну, полагает зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов. Об этом он заявил 12 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя выборы глав ДНР и ЛНР, а также возможность введения очередных санкций против РФ в том случае, если она признает их итоги.

«Для начала хочу напомнить всем, что санкции у нас будут — всё новые и новые, примерно раз в два месяца, несмотря ни на что, — сказал Климов. — Что касается ответственности, то она есть, и огромная, но лежит она не на нас, а на Киеве, потому что он развязал на своей территории гражданскую войну и ничего не делает для того, чтобы выполнить международные соглашения, утверждённые Совбезом ООН. А поскольку он этого не делает, кто-то же должен поддерживать нормальную жизнь. Обеспечивать гуманитарное право. Люди хотят самоорганизации, а самоорганизация поощряется международным правом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению врио главы ДНР Дениса Пушилина, явка, зафиксированная на выборах в Донецкой и Луганской республиках, говорит о том, что Донбасс определился и по-прежнему стремится к интеграции с Россией. Кроме того, он отметил, что агитационный период, предшествовавший этим выборам, был сжатым, но ЦИК работал в штатном режиме, и каких-то явных нарушений было минимальное количество.

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