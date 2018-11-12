Песков: российские власти с пониманием относятся к выборам в Донбассе

Москва, , 17:21 — REGNUM Российские власти с понимание относятся к необходимости проведения выборов в народных республиках Донбасса, так как Донецкая и Луганская Народные Республики вынуждены решать насущные вопросы выживания и обеспечения социальной стабильности. Об этом сегодня, 12 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы относимся с пониманием к факту проведения этих выборов. Речь идет о двух республиках, которые отторгнуты Украиной и находятся в состоянии абсолютного эмбарго», — сказал Песков.

Глава пресс-службы президента напомнил, что Украина упорно не выполняет минские соглашения и постоянно грозит Донбассу эскалацией боевых действий, в связи с чем, ДНР и ЛНР ничего не остается, как самоорганизоваться и обеспечить собственное существование, а также жизнь и социальные гарантии перед людьми, которых «бросила их страна».

Такжей Песков заявил, что степень влияния Москвы на ДНР и ЛНР «весьма абстракта» и вряд ли кто-то может, в том числе и Россия, заставить республики Донбасса отказаться от самоорганизации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября состоялись выборы глав ДНР и ЛНР, а также депутатов однопалатных парламентов этих республик — Народных советов. На выборах главы ЛНР победил Леонид Пасечник, на выборах главы ДНР — Денис Пушилин.