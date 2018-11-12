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Премьер-министр Канады: Мы слышали записи убийства Хашогги

Политика

«Канада была полностью проинформирована»

Париж, 12 ноября 2018, 17:28 — REGNUM  Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил, что спецслужбы его страны были ознакомлены с аудиозаписями убийства журналиста Джемаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле, 12 ноября передает агентство Reuters.

«Канада была полностью проинформирована с тем, что Турция готова была передать», — заявил Трюдо журналистам в Париже.

Однако Трюдо отметил, что сам не слышал записей из посольства и не готов прокомментировать их содержание.

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