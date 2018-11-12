Никакой необходимости «глушить» учения НАТО у Москвы не было — эксперт

Москва, , 17:13 — REGNUM Во многих ситуациях «западные партнеры» начинают искать российский след. Эта даже напоминает некий массовый психоз, поэтому поведение премьер-министра Финляндии не исключение, считает политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

Россия может быть причастной к сбою в работе спутниковых навигационных систем (GPS), который произошел на севере Финляндии во время учений НАТО Trident Juncture. Об этом заявил финский премьер-министр Юха Сипиля в эфире телекомпании Yle, однако никаких аргументов в пользу этой версии он не привел.

«Они во всём видят угрозу с нашей стороны, даже в работе спутниковых навигационных систем. С технической точки зрения создать помехи в работе GPS возможно, но лишь на ограниченной территории. Как, например, «глушат» сигнал у территории Кремля.

Однако со стороны Москвы никаких подобных действий не было, в этом нет необходимости.

Попытки же найти во всем «российский след» напоминают сцену из «Кавказской пленницы», когда Шурик недоуменно спрашивает: «Простите, часовню тоже я… развалил?».

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