«Оппозиционная платформа» обещает единого кандидата на выборах на Украине

Киев, , 17:13 — REGNUM На президентские выборы «Оппозиционная платформа — За життя» выдвинет единого кандидата, который будет ориентироваться на электорат юго-востока и центра Украины. Об этом 12 ноября заявил депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко.

«Мы объединили усилия — «Оппозиционный блок» и «За життя» — именно для того, чтобы добиться такого выдвижения и помешать действующей власти разыграть сценарий военной истерии в обществе. Мы не дадим им, вцепившимся во властные кресла, продолжать душить украинцев непомерными тарифами, налогами. Мы объединились на платформе скорейшего поиска мира в Украине, прекращения всяческих военных действий и нагнетания военной истерии, экономического геноцида», — рассказал Бойко.

По его словам, к «Оппозиционной платформе — За життя» присоединится еще несколько партий.

«Будет единый кандидат от оппозиции. Мы готовы умерить свои амбиции и добиться реального единого кандидата от оппозиции, чтобы сломать сценарий власти. Если «За життя» выдвинет Вадима Рабиновича, мы поддержим… Но окончательное решение по этому вопросу будет позднее, на съездах партий», — пояснил Бойко.

Кроме того, глава киевской областной организации партии «За життя» Сергей Боголюбов также заявил, что к блоку «Оппозиционная платформа — За життя» выразили желание присоединиться другие политические партии. При этом он отказался назвать политические партии, с которыми идут переговоры об объединении.

«Когда происходит объединение таких влиятельных политических сил, то к ним будут присоединяться менее влиятельные политические силы. Уже задают вопросы: а можно нам к вам присоединиться? Это будет решать руководство партии», — сказал Боголюбов 12 ноября в эфире телеканала «112 Украина».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Бойко и внефракционный депутат, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович подписали соглашение о создании «Оппозиционной платформы — За життя». При этом Бойко высказал надежду на объединение партий «Оппозиционный блок» и «За життя».

Кроме того, 9 ноября политсовет партии «За життя» рекомендовал выдвинуть единым кандидатом на выборах президента Украины депутата, лидера партии «За життя» Рабиновича.

«Я действительно убежден в том, что единый кандидат от оппозиции, ориентированный на то, чтобы слышать запросы избирателей юго-востока и центра страны, просто необходим… Именно поэтому мы инициировали объединительные процессы и создали «Оппозиционную платформу — За життя», — сказал Рабинович.