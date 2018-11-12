«Несвоевременно!» – Федотова призвали оставить в покое Мезенский район

Москва, , 17:16 — REGNUM На сегодняшний день в Мезенском районе Архангельской области нет межэтнических конфликтов, и попытка разбередить там межнациональный вопрос чревата очень негативными последствиями, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предложение председателя Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова признать Мезенский район Архангельской области территорией традиционного проживания ненецкого народа.

«Нужно чрезвычайно аккуратно подходить к подобного рода вопросам и инициативам, поскольку Россия — многонациональное государство, где в настоящий момент сосуществуют десятки народов и есть достаточно серьёзные неурегулированные проблемы на межнациональном уровне, — сказал Шаповалов. — Любые действия, связанные с новыми инициативами, направленными на изменение статуса тех или иных территорий, во-первых, лучше всё-таки не инициировать без очень серьёзной проработки данных вопросов, а во-вторых, если и есть подобного рода инициативы, они должны пройти серьёзную аналитическую и экспертную работу. И, конечно, должно быть учтено мнение всех людей, проживающих на данной территории».

В этой связи, по мнению Шаповалова, лучше и вовсе не бередить эти вопросы, тем более что в настоящий момент на территории Мезенского района нет серьёзных межэтнических конфликтов, и народы сосуществуют достаточно мирно.

«Если же внести изменения, это может повлечь негативные последствия, — добавил эксперт. — Поэтому, с моей точки зрения, эта (Федотовская — прим. ИА REGNUM ) инициатива несвоевременна».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, похожую позицию в отношении инициативы, выдвинутой Михаилом Федотовым, занял депутат Госдумы от Чувашии Олег Николаев (фракция «Справедливая Россия»), который призвал к тому, чтобы к вопросам, которые «хоть как-то затрагивают национальную тему», подходили «очень-очень осторожно, взвешенно, не допуская накала». По мнению парламентария, в настоящее время очень опасно «будоражить национальные темы», и в качестве примера он напомнил, какой «шквал недовольства» ранее вызвал вопрос «чечено-ингушской границы».

Читайте ранее в этом сюжете: «Бомба замедленного действия»: чувашские эксперты о предложении Федотова

Читайте развитие сюжета: В Госдуме видят интересы Федотова в северном межнациональном конфликте