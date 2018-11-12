Порошенко обещает продолжать «децентрализировать Украину»

Киев, , 17:08 — REGNUM «Российская Федерация грубо нарушила Минские соглашения, проведя выборы в Донецке и Луганске». Об этом 12 ноября на седьмом заседании Совета регионального развития заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Вчера на оккупированных территориях прошли незаконные выборы… Россия взяла на себя полную ответственность за грубое нарушение Минских соглашений», — сказал Порошенко.

При этом он пообещал продолжить децентрализацию страны, наделяя регионы большими полномочиями и возможностями.

«Мы можем быстро подготовить изменения в Конституцию, которые позволят нам решительно продолжить наступление на защиту децентрализации, обеспечив конституционный фундамент. Не успеваем это сделать с 1 января 2019 года, поскольку надо две сессии, сделаем это с 1 января 2020 или 2021 годов… Децентрализация — это не только перераспределение денег на места на удовлетворение самых неотложных потребностей общин. Децентрализация — это принятие и политических, и властных решений, это четкое распределение ответственности, ответственности президента, правительства, центральной власти и местной власти. Общество должно четко знать, что с кого спрашивать», — добавил Порошенко.

Он также проинформировал, что за последние четыре года доходы местных бюджетов выросли с 2,474 млрд долл до 8,282 млрд долл.

«Во многих общинах мы видим признаки изменений. Государство обеспечило работу механизмов стимулирования возрождения регионов, начиная от фискальных инструментов и заканчивая правом упрощения объединения вокруг городов областного значения и границ муниципального сотрудничества… Впервые часть местных бюджетов в разработанном бюджете Украины превысила 50%. Отмечаю, когда я работал главой бюджетного комитета, тогда эта цифра колебалась на уровне 30%. За четыре года собственные доходы местных бюджетов выросли с 69 млрд до 231 млрд, и это прогноз на конец текущего года. Как это можно опровергать, как не оценить, что президент и правительство отдали деньги?» — рассказал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов в Народные советы. После подсчета около 98% бюллетеней ЦИК ДНР объявила победу Дениса Пушилина, который набрал около 61% голосов избирателей. При этом ЦИК ЛНР заявил о победе Леонида Пасечника, который после подсчета 96% бюллетеней получил примерно 68% голосов избирателей.

Кроме того, в ДНР выбирали депутатов Народного собрания, куда прошли представители двух общественных движений: «Донецкая республика» (76%) и «Свободный Донбасс» (24%). В ЛНР — «Мир Луганщине» (74%) и «Луганский экономический союз» (25%).