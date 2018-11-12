Чиновники Симферополя «расслабились» после отставки своего руководства

Симферополь, , 16:58 — REGNUM Перезагрузка администрации Симферополя не должна повлиять на работу системы городских служб, всё должно быть в штатном режиме. Об этом по итогам аппаратного совещания с заместителями главы Симферополя и руководителями структурных подразделений администрации города заявил 12 ноября вице-премьер крымского правительства Юрий Гоцанюк.

«Я вижу некую расслабленность. Независимо от того, какие кадровые решения принимаются, никаких сбоев в работе городских служб не должно быть», — цитирует вице-премьера пресс-служба правительства Крыма.

По его словам, городу необходимо продолжать решать проблему дорог и мусора.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября градоначальник Симферополя Игорь Лукашёв, который занял свой пост в сентябре 2017 года, преждевременно ушёл в отставку из-за накопившихся проблем, связанных с уборкой мусора, транспортным сообщением, ремонтом дорог. Позже стало известно, что власти города решили пересмотреть условия конкурса на должность главы города в сторону послабления требований к кандидатам.

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