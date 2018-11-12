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Путин подписал закон об уголовной ответственности за «резиновые офисы»

Политика

Массовая фиктивная регистрация мигрантов в нежилых помещениях стала уголовным преступлением

Москва, 12 ноября 2018, 16:57 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию иностранных рабочих в нежилых помещениях. Закон опубликован сегодня, 12 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Отныне за нелегальную постановку мигрантов на учет владельцев нежилых помещений будут наказывать штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до трёх лет.

Стоит отметить, что такое наказание сейчас предусмотрено Уголовным кодексом для владельцев частных жилых домов и квартир, которые фиктивно прописывают там иностранных рабочих.

До сегодняшнего дня привлечь владельцев нежилых объектов к ответственности за регистрацию мигрантов не представлялось возможным, и в связи с этим получили широкое распространение так называемые «резиновые офисы», когда сотни мигрантов были зарегистрированы в маленьких нежилых помещениях, числящихся как офисы.

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