Путин подписал закон об уголовной ответственности за «резиновые офисы»

Москва, , 16:57 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию иностранных рабочих в нежилых помещениях. Закон опубликован сегодня, 12 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Отныне за нелегальную постановку мигрантов на учет владельцев нежилых помещений будут наказывать штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до трёх лет.

Стоит отметить, что такое наказание сейчас предусмотрено Уголовным кодексом для владельцев частных жилых домов и квартир, которые фиктивно прописывают там иностранных рабочих.

До сегодняшнего дня привлечь владельцев нежилых объектов к ответственности за регистрацию мигрантов не представлялось возможным, и в связи с этим получили широкое распространение так называемые «резиновые офисы», когда сотни мигрантов были зарегистрированы в маленьких нежилых помещениях, числящихся как офисы.