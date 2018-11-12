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В Белом доме пояснили, почему Трамп не поехал на мемориальное кладбище

Политика

Погода вовсе не при чём

Вашингтон, 12 ноября 2018, 17:02 — REGNUM  После того, как Дональда Трампа повсеместно и жестко раскритиковали за то, что он он по причине плохой погоды не поехал на мемориальное кладбище во Франции, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пояснила произошедшее, сообщает 12 ноября Stars and Stripes.

Причина, по словам Сандерс, не в плохой погоде: просто Трамп не стал мешать на французских дорогах своим кортежем.

«Президент Трамп не хотел вызывать такого рода неожиданные нарушения для города и его людей», — сказала Сандерс.

Она также отметила, что поездка до кладбища заняла бы два с половиной часа на машине только в одну сторону.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп был подвергнут 11 ноября резкой критике за свой отказ посетить 10 ноября американское мемориальное кладбище Буа Бело в департаменте Эна (Франция). Посещение изначально стояло в графике мероприятий президента США, однако затем было официально объявлено о его отмене по причине «логистических сложностей», вызванных погодой.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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