В Белом доме пояснили, почему Трамп не поехал на мемориальное кладбище

Вашингтон, , 17:02 — REGNUM После того, как Дональда Трампа повсеместно и жестко раскритиковали за то, что он он по причине плохой погоды не поехал на мемориальное кладбище во Франции, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пояснила произошедшее, сообщает 12 ноября Stars and Stripes.

Причина, по словам Сандерс, не в плохой погоде: просто Трамп не стал мешать на французских дорогах своим кортежем.

«Президент Трамп не хотел вызывать такого рода неожиданные нарушения для города и его людей», — сказала Сандерс.

Она также отметила, что поездка до кладбища заняла бы два с половиной часа на машине только в одну сторону.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп был подвергнут 11 ноября резкой критике за свой отказ посетить 10 ноября американское мемориальное кладбище Буа Бело в департаменте Эна (Франция). Посещение изначально стояло в графике мероприятий президента США, однако затем было официально объявлено о его отмене по причине «логистических сложностей», вызванных погодой.