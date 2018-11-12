Террористы атаковали школу в сирийском Джераблусе

Джераблус, Сирия, , 16:58 — REGNUM В результате взрыва заминированного автомобиля в сирийском Джераблусе погиб один человек, не менее 24 человек получили ранения, 12 ноября передает агентство Associated Press.

Известно, что взрыв произошел напротив здания школы. Есть ли среди раненых дети, не сообщается. Группировка, осуществившая нападение, также пока не названа.

Как сообщало ИА REGNUM, город Джераблус находится на севере Сирии и с 2016 года контролируется войсками Турции.

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