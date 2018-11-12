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Не иссякает поток американских визитеров в Китай

Политика

Между странами явно готовится не просто нормализация отношений, но нечто более глубокое и фундаментальное для нынешнего и будущего мировых порядков

Пекин, 12 ноября 2018, 16:46 — REGNUM  В Пекине прошла встреча заместителя председателя КНР Ван Цишаня с президентом Массачусетского технологического института (МТИ) Рафаэлем Райфом, в ходе которой осуждались научные, образовательные и гуманитарные обмены между Китаем и США, сообщает 12 ноября Синьхуа.

Китайский политик выразил надежду на то, что МТИ продолжит сотрудничество с КНР и внесет свой вклад в укрепление китайско-американских отношений. Райф согласился с подходами, предложенными китайской стороной.

Напомним, что МТИ — это «мозговой центр», стоявший у истоков глобалистской трансформации мира еще со времен выхода первого доклада Римскому клубу «Пределы роста», который готовился в данном институте группой Денниса Медоуза в 1969—1972 годах.

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Китайско-американские отношения
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