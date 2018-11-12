Минск совершенствует ракеты, Донбасс подводит итоги выборов: Радио REGNUM

Москва, , 17:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 (время московское).

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/853.

Читайте ранее в этом сюжете: О чём говорили Путин и Трамп, и за кого голосуют в Донбассе: Радио REGNUM