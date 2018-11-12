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Делегации Гонконга и Макао прибыли в Пекин

Политика

Они примут участие в праздновании 40-летия реформ и открытости

Пекин, 12 ноября 2018, 16:42 — REGNUM  В Пекин на празднование 40-летия политики реформ и открытости, основателем которой считается Дэн Сяопин, прибыла делегация специальных автономных районов (САР) Сянган (Гонгонг) и Аомэнь (Макао), встречу с которой провел китайский лидер Си Цзиньпин, сообщает 12 ноября Синьхуа.

Председатель КНР призвал оба САР, входящих в состав КНР по принципу «одна страна — две системы», продолжать активное участие в реформах, сочетая новаторство и патриотизм с работой по национальному возрождению и экономическому развитию всей страны.

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Политика Китая
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