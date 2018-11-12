Делегации Гонконга и Макао прибыли в Пекин

Пекин, , 16:42 — REGNUM В Пекин на празднование 40-летия политики реформ и открытости, основателем которой считается Дэн Сяопин, прибыла делегация специальных автономных районов (САР) Сянган (Гонгонг) и Аомэнь (Макао), встречу с которой провел китайский лидер Си Цзиньпин, сообщает 12 ноября Синьхуа.

Председатель КНР призвал оба САР, входящих в состав КНР по принципу «одна страна — две системы», продолжать активное участие в реформах, сочетая новаторство и патриотизм с работой по национальному возрождению и экономическому развитию всей страны.