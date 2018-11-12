Вассерман о чиновнице Глацких: если есть срочные задачи, её надо менять

Екатеринбург, , 16:40 — REGNUM Скандальную чиновницу Ольгу Глацких стоит вернуть на госдолжность, если у её департамента молодежной политики нет срочных задач. Иначе на месте Глацких нужен новый человек, заявил политический консультант Анатолий Вассерман в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Чиновница, по словам политконсультанта, «нуждается в хорошей профессиональной переподготовке». При этом она может остаться на должности во время обучения только в случае отсутствия действительно срочных задач.

«Если такие задачи есть, то на ее должность надо сразу назначать нового человека. Но тут есть риск, что он будет ничуть не более компетентен, чем она», — уточнил Вассерман.

По словам эксперта, возвращение Глацких может быть принято в обществе только в случае, если «народу всё правильно объяснять». «Если руководитель будет внятно объяснять или найдёт людей, способных внятно объяснять свои решения, то народ всё поймёт правильно», — уверен Вассерман.

При этом эксперт полагает, что Глацких «не надо обелять». «Это бессмысленно. Надо объяснить людям, почему она такое сказала, и объяснить, какие меры будут в связи с этим приняты» — считает политконсультант.

Эксперт пояснил, что «главные издержки» Свердловская область несёт не из-за самой Ольги Глацких. «Местная власть действительно очень сильно запустила работу по демографическим программам. Настолько запустила, что чиновница вообще о них ничего не знает», — заявил Вассерман.

Напомним, 12 ноября в ряде уральских СМИ сообщили, что Ольга Глацких останется на должности главы департамента молодежной политики региона и отделается выговором. Тем не менее в свердловском департаменте информационной политики такая информация отсутствует.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Глацких мгновенно стала известной на всю страну после фразы «Вам государство вообще в принципе ничего не должно», адресованной молодёжи. 6 ноября 2018 года глава Свердловской области временно отстранил чиновницу от должности. От чиновницы поспешили избавиться и в свердловском политсовете «Единой России», где она теперь не состоит.

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