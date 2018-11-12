ЦИК Бангладеш отложил выборы из-за оппозиции

Дакка, , 16:50 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Бангладеш перенесла дату выборов по просьбе оппозиционных партий, 12 ноября передает агентство Associated Press.

Новой датой всеобщих выборов в Бангладеш названо 30 декабря. Срок подачи заявок продлен до 28 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября глава ЦИК Бангладеш Нурул Худа назвал датой выборов 23 декабря, однако заявление вызвало протест оппозиции, требующей больше времени на подготовку.

Читайте также: В Бангладеш для охраны порядка на выборах задействуют 600 тысяч человек