Понедельник, 12 Ноября 2018 года
18:23:12 МСК

ЦИК Бангладеш отложил выборы из-за оппозиции

Политика

Выборы состоятся 30 декабря

Дакка, 12 ноября 2018, 16:50 — REGNUM  Центральная избирательная комиссия Бангладеш перенесла дату выборов по просьбе оппозиционных партий, 12 ноября передает агентство Associated Press.

Новой датой всеобщих выборов в Бангладеш названо 30 декабря. Срок подачи заявок продлен до 28 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября глава ЦИК Бангладеш Нурул Худа назвал датой выборов 23 декабря, однако заявление вызвало протест оппозиции, требующей больше времени на подготовку.

Читайте также: В Бангладеш для охраны порядка на выборах задействуют 600 тысяч человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника. Главное о Бангладеш
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить