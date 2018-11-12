В Курганской области покинули посты уже шесть замов прежнего губернатора

Курган, , 16:24 — REGNUM Правительство Курганской области с 13 ноября 2018 года покинут ещё три исполняющих обязанности заместителя губернатора. А именно в отставку по собственному желанию уходят и. о. первого заместителя губернатора Виктор Сухнев, и. о. заместителя главы региона по социальной политике Александр Карпов, а также директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Зауралья.

Напомним, отставки «по собственному желанию» начались в правительстве Курганской области с 24 октября. Тогда стало известно об отставке исполняющего обязанности заместителя губернатора Зауралья по внешнеэкономическим связям Владимира Зубрина и директора департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александра Константинова. Затем с той же мотивацией пост покинул исполняющий обязанности руководителя регионального департамента образования и науки Герман Хмелёв.

Отметим, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков был назначен на пост главы региона 2 октября 2018 года после добровольной отставки Алексея Кокорина. И вскоре на брифинге новый глава Зауралья заявил, что «никаких изменений ради самих изменений — только изменения ради лучшего — не будет».

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