Понедельник, 12 Ноября 2018 года
16:51:08 МСК

В Курганской области покинули посты уже шесть замов прежнего губернатора

Политика

С 13 ноября не станет ещё трёх человек из команды Алексея Кокорина

Курган, 12 ноября 2018, 16:24 — REGNUM  Правительство Курганской области с 13 ноября 2018 года покинут ещё три исполняющих обязанности заместителя губернатора. А именно в отставку по собственному желанию уходят и. о. первого заместителя губернатора Виктор Сухнев, и. о. заместителя главы региона по социальной политике Александр Карпов, а также директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Зауралья.

Напомним, отставки «по собственному желанию» начались в правительстве Курганской области с 24 октября. Тогда стало известно об отставке исполняющего обязанности заместителя губернатора Зауралья по внешнеэкономическим связям Владимира Зубрина и директора департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александра Константинова. Затем с той же мотивацией пост покинул исполняющий обязанности руководителя регионального департамента образования и науки Герман Хмелёв.

Отметим, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков был назначен на пост главы региона 2 октября 2018 года после добровольной отставки Алексея Кокорина. И вскоре на брифинге новый глава Зауралья заявил, что «никаких изменений ради самих изменений — только изменения ради лучшего — не будет».

Читайте ранее в этом сюжете: Октябрь — пора отставок: в правительстве Зауралья очередные изменения

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить