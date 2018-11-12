Визит Порошенко в Париж был позитивным — эксперт

Киев, , 16:20 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко максимально использовал визит в Париж для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. Глава украинского государства актуализировал проблему проведения выборов на Донбассе, провел ряд важных встреч и договорился о проведении заседания комиссии по стратегическому партнерству Украина-США. Об этом 12 ноября в эфире телеканала «112 Украина» заявила эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская.

«Президент использовал максимум из того, что можно было взять в рамках того формата. Он провел встречу с президентом Макроном и госпожой Меркель. Он имел возможность пообщаться с другими лидерами, в том числе была короткая встреча с президентом Трампом, где стороны анонсировали проведение первого заседания в рамках группы стратегического уровня 16 ноября в Вашингтоне. Это была хорошая возможность обратить внимание мировой общественности к недопустимости и незаконности выборов в так называемых ДНР и ЛНР … Скорее этот визит для президента был позитивным, чем негативным», — считает Осмоловская.

Эксперт прогнозирует, что на заседании комиссии по стратегическому партнерству Украина-США рассмотрят вопросы «безопасности, международной безопасности, ситуацию на востоке Украины, вопрос Крыма, двустороннего экономического и дипломатического сотрудничества».

«Можем ожидать анонс встреч профильных министров — министров обороны, министров энергетики, министров экономики. Это учредительное заседание, которое может дать матрицу того, что будет происходить в двусторонних отношениях в текущем году», — подчеркнула Осмоловская.

Она считает, что Запад и Украина усилят санкции из-за выборов в ДНР и ЛНР.

«Скорее всего, будет анонс санкций в отношении тех лиц, которые организовывали эти выборы. Факт причастности Российской Федерации к их проведению будет очень трудно доказать. Санкции трудно применить… Сейчас важна официальная реакция российской стороны относительно признания этих выборов. По этому факту можно будет прогнозировать последствия для РФ», — сказала Осмоловская.

Напомним, ранее Порошенко прибыл в Париж для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. Во время рабочего визита во Францию он провел порядка 40 двусторонних встреч, в частности, короткие переговоры с президентом США Дональдом Трампом. При этом Порошенко провел переговоры с Меркель и Макроном.

Как сообщалось, 11 ноября Порошенко заявил, что 16 ноября в Вашингтоне пройдет заседание комиссии по стратегическому партнерству Украина-США.

«Могу заявить о договоренности о проведении 16 ноября комиссии стратегического партнерства в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел», — сказал Порошенко.