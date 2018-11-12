Избран глава города Лермонтова Ставропольского края

Лермонтов, Ставропольский край, , 16:10 — REGNUM Совет депутатов города Лермонтова Ставропольского края одобрил кандидатуру Станислава Полуляха на пост главы города. Решение было принято 12 ноября.

Как сообщило «СвоёТВ», за кандидатуру Полуляха проголосовали большинство депутатов горсовета.

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Как сообщало ИА REGNUM, прежний глава города Евгений Нуйкин ушел с поста в сентябре этого года на фоне громадных долгов местного предприятия перед газовиками, поставивших под вопрос начало отопительного сезона в городе. Станислав Полулях после ухода Нуйкина был назначен исполняющим обязанности главы города. Отметим, что ранее Полулях занимал различные должности в администрации Лермонтова, в том числе и главой администрации в 2015—2016 годах.

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