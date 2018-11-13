Президент Индонезии обсудил экономические вопросы с местными чиновниками

Джакарта, , 07:33 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо встретился с местными чиновниками из разных регионов Индонезии, чтобы обсудить несколько вопросов, особенно экономические проблемы, сообщает Antaranews.

«Я думаю, мы все знаем, что нынешняя глобальная экономика находится в трудном положении и не идет нам на пользу», — заявил президент на встрече, которая прошла в президентском дворце в Джакарте 12 ноября 2018 года.

Президент напомнил, что в Турции, Аргентине, Бразилии, Венесуэле возникли экономические проблемы.

По словам Джоко Видодо, торговую войну между США и Китаем необходимо отслеживать и рассматривать с осторожностью, потому что экономические потрясения в стране смогут оказать влияние на другие страны, включая Индонезию.

Напомним, экономический рост Индонезии стабилен и продолжает расти. По данным МВФ, экономика Индонезии вырастет на 5,2% в 2019 году. Инфляция в стране контролируется на уровне 3,23%.

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