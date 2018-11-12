Администрация президента Белоруссии «забалтывает» праздник 17 сентября

Минск, , 15:58 — REGNUM Белорусская общественность получила из администрации президента ответ на свою петицию к Александру Лукашенко, в которой обосновывалось учреждение государственного праздника — Дня воссоединения белорусского народа. Признавая значимость событий сентября 1939 года в истории Белоруссии, руководство республики не считает возможным реализовать национальный интерес.

«Белорусский народ имеет свою богатую, насыщенную событиями историю, бережно хранит и чтит ее памятные даты. День 17 сентября 1939 года, когда Красная армия вошла в Западную Беларусь, в результате чего эти территории вошли в состав БССР, безусловно, является одной из значимых страниц в жизни страны», — ответил за руководителя республики начальник главного управления администрации президента Белоруссии по работе с обращениями граждан и юридических лиц Григорий Шлык.

«Вместе с тем календарь государственных праздников и памятных дат в достаточной степени учитывает важнейшие вехи становления современной Беларуси, — сказано в ответе на народную петицию. — Считаем, что обсуждение темы в научных кругах, средствах массовой информации, общественных объединениях и трудовых коллективах будет должным образом способствовать сохранению и укреплению исторической памяти».

Документ был получен 9 ноября и датирован 2 ноября (№ 10/15/7−441). Получателем указан председатель Республиканского гражданского комитета Патриотического общественного объединения «Отечество» Василий Зеликов.

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Напомним, что власти Белоруссии ежегодно получают обращения общественности с предложением придать дате 17 сентября должный, по их мнению, статус, восстановив официальное празднование этого дня в память о событиях 1939 года — тогда в результате Освободительного похода Красной Армии произошло воссоединение Западной Белоруссии с БССР. В нынешнем году власти также получили несколько таких обращений.

Так, в конце сентября представители белорусских НГО направили властям республики обращение, в котором сказано: «Дата 17 сентября должна вновь стать праздничным днем белорусского народа». Документ подписали представители общественных объединений, образовавших Координационный cовет лево-патриотических сил Белоруссии «Единство».

Также напомним, в начале ноября первый заместитель министра труда и соцзащиты Андрей Лобович направил ответ на петицию около двухсот граждан Белоруссии, обращавшихся к Александру Лукашенко с предложением «учредить государственный праздник — 17 сентября День Объединения Белоруссии (День Объединения Западной и Восточной Белоруссии). В ответе чиновника говорилось, что в республике есть государственные праздники, и «вопрос о введении дополнительных государственных праздников в настоящее время не рассматривается».